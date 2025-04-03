Назрань, Ингушетия, 3 апреля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. В Ингушетии к 80-летию Победы благоустроят улицу, на которой живет последний оставшийся в живых в республике ветеран Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение дал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках проекта «Дорога к ветерану».

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии благоустроят улицу, где живёт последний ветеран ВОВ

Магомед Медаров проживает в Назрани на улице Победы. В прошлом году ветеран отпраздновал 100-летний юбилей.

В рамках проекта запланировано обновление дорожного покрытия, модернизация системы освещения и санитарная обрезка зеленых насаждений. Протяженность участка, подлежащего благоустройству, составляет приблизительно километр. Уже сейчас здесь размещены тематические баннеры, посвященные 80-летию Победы, а также изображения георгиевских лент. Завершающим этапом станет установка двухметровой мемориальной стелы с информацией о проекте.

В 2022 году на улице Победы проводился ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Тогда здесь заменили асфальтовое покрытие.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, жизненный путь Магомеда Медарова, как и судьбы более 20 тысяч уроженцев Ингушетии, сражавшихся за Родину в 1941–1945 годах, стал олицетворением стойкости, мужества и патриотизма. «Мы выражаем всем им безмерную благодарность и уважение за их подвиги. Все инициативы, направленные на улучшение качества жизни наших ветеранов, находят у нас полную поддержку», — подчеркнул глава Ингушетии.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии благоустроят улицу, где живёт последний ветеран ВОВ

В годы Великой Отечественной войны Магомед Медаров участвовал в обороне Москвы, а в 1942 году возглавлял партизанский отряд на территории Белоруссии, в котором состояло более 100 человек. Медаров был дважды ранен. За проявленную доблесть его наградили орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».

В 2025 году Медарову было присвоено звание «Почетный гражданин Назрани». Кроме того, ветеран получил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденную указом президента России Владимира Путина.

По словам Махмуда-Али Калиматова, торжества, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, призваны напомнить, что жители Ингушетии во все времена с честью исполняли возложенный на них воинский долг. Это происходит и сейчас — тысячи жителей региона участвуют в боевых действиях в зоне СВО, выполняя боевые задачи, и в их честь в Магасе появится Аллея защитников отечества, отметил он. Здесь будет установлена памятная плита и высажены порядка 150 саженцев. Аллея обустраивается в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».