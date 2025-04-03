Москва, 3 апреля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Юрия Напсо за то, что он прогуливал заседания нижней палаты парламента более 200 дней. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба законодательного органа.

Станислав Красильников/ТАСС

Отмечается, что основанием для отзыва мандата является неисполнение депутатом обязанностей в течение 30 и более календарных дней. По данным пресс-службы, он около двух лет назад уехал в Объединенные Арабские Эмираты, где проживает до сих пор.

«В общей сложности он не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата», — говорится на сайте Госдумы.

Постановление о досрочном лишении Напсо полномочий депутата вынесли на голосование 3 апреля. Решение было принято единогласно, оно вступает в силу в этот же день.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия»). Причиной стало соответствующее решение комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах народных избранников.