Москва, 3 апреля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. В вопросе разрешения украинского конфликта важно не только говорить, но и быть услышанными, этот прогресс сейчас наблюдается в отношениях с администрацией США. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Все бы предпочли не вести боевые действия, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными, это то, что сейчас у нас есть с американской администрацией», — рассказал он в беседе с агентством Bloomberg.

Отмечается, что Москва предпочитает продолжить взаимный поиск путей мирного урегулирования украинского конфликта, что требует времени и усилий.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, посвященные двусторонним отношениям и урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух стран пришли к согласию, что ситуацию необходимо урегулировать мирным путем. Путин также согласился на инициативу главы Белого дома о введении моратория на удары Москвы и Киева по энергетическим объектам друг друга и отдал ВС РФ соответствующий приказ, при выполнении которого российские солдаты обезвредили семь собственных дронов, выпущенных ранее в сторону Украины.

Несмотря на публичную поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского этой инициативы, в ту же ночь Киев нарушил договоренность и атаковал российскую нефтебазу в Краснодарском крае. Затем украинские формирования продолжили наносить многочисленные удары по российскими энергообъектам.

Российский лидер неоднократно отмечал, что Россия выступает за мирный исход конфликта на Украине при условии устранения его первопричин и обеспечения долгосрочной безопасности страны. Он подчеркивал, что Москва больше не допустит просчетов, связанных с излишним доверием Западу.