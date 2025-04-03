Будапешт, 3 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС) из-за излишней политизированности организации и потери независимости. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Marton Monus/Global Look Press Виктор Орбан

«В последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля», — сообщил он на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг внесет в парламент законопроект о выходе страны из Римского статута. Отмечается, что это решение было принято в связи с официальным визитом Нетаньяху в Будапешт.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, сообщив, что причиной стали военные преступления в секторе Газа. Уточнялось, что власти Израиля использовали голод при ведении войны, намеренно наносили удары по мирным жителям и не позволяли предоставлять помощь пострадавшим.

7 февраля президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении МУС за действия против Вашингтона и Тель-Авива. Он уточнил в указе, что у организации нет юрисдикции в отношении США или Израиля, так как ни одна из стран не является участником Римского статута или ее членом.

3 апреля глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о прекращении сотрудничества с судом в Гааге. По его словам, процедуру расторжения инициируют и проведут согласно конституционным и международно-правовым рамкам в тот же день.