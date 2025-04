Хельсинки, 3 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Франция или Великобритания должны вести переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным от имени так называемой «коалиции желающих». Об этом 3 апреля заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александром Ван дер Белленом.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«В ходе беседы, которая состоялась в рамках «коалиции желающих» в прошлый четверг в Париже, была признана реальность того, что на каком-то этапе по крайней мере один европейский лидер должен будет вступить в контакт с Россией», — заявил Стубб.

Костяк так называемой «коалиции желающих» (coalition of the willing) по Украине составляют Франция и Великобритания. В нее вошли страны, которые поддерживают идею «миротворческой миссии» на Украине и хотят участвовать в ней после урегулирования конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, очередной саммит «коалиции» состоялся 27 марта в Париже. Британский премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи выступили против отмены антироссийских санкций. Стармер 31 марта ознакомил с результатами саммита американского президента Дональда Трампа, отметив, что вопрос Украины обсуждался в рамках «продуктивных дискуссий».

Москва неоднократно подчеркивала, что считает неприемлемой отправку иностранного военного контингента на Украину. Глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов 31 марта подчеркнул, что идею «миротворческой миссии» продвигают страны, наиболее активно накачивающие киевский режим оружием. Он также отметил, что история последних лет, как видно, ничему не научила европейцев.