Донецк, 3 апреля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС РФ во время освобождения населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР) зачистили более 200 строений и ликвидировали до 100 украинских военных. Об этом 3 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений. Всего было зачищено более 200 строений, уничтожено до 100 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее, 3 апреля, ВС России освободили село Лобковое в Запорожской области и населенный пункт Веселое в ДНР. Уточнялось, что за сутки противник лишился в зоне ответственности группировки «Восток» до 125 военных, трех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

Кроме того, 3 апреля ВС РФ нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины. Помимо этого, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, склады с боеприпасами и скопления живой силы и техники врага в 148 районах.