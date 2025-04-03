Москва, 3 апреля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы приняли во втором и в третьем чтениях поправку, согласно которой добровольцы, принимающие участие в боях на территориях, прилегающих к зонам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Об этом 3 апреля сообщили на сайте Госдумы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Это вопрос поддержки наших солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправка относится к законопроекту о присвоении указанного статуса военным, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территории России, а также в ходе провокаций на границе и прилегающих к зоне проведения СВО территориях. Теперь статус ветерана будет распространяться на добровольческие формирования.

Нововведения затронут и тех военнослужащих, которые получили ранения, контузии или иные увечья при исполнении этих задач.

Помимо этого, поправка распространяется и на сотрудников других федеральных служб, в частности органов внутренних дел, войск Национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и СК.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании кабмина представил законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим, которые отражают вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Правительство в этот же день одобрило документ для внесения в Госдуму.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что выплаты бойцам, защищающим Курскую область, следует повысить до уровня доходов участников специальной военной операции.

Ранее, в январе 2024 года, президент подписал распоряжение, согласно которому участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.