Москва, 3 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области свыше 180 бойцов. Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что российская группировка войск «Север» нанесла удары по нескольким бригадам противника у Горналя, Гуево и Олешни, отразив одну контратаку украинской армии.

Кроме того, авиация и артиллерия армии России нанесли поражение личному составу и технике противника возле Горналя, Гуево и Олешни, а также в районах Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 мая стало известно, что саперы группировки российских войск «Север» продолжают разминирование в освобожденной от украинских войск части Суджанского района Курской области. Уточнялось, что вначале проводится разминирование автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, социальных объектов, домов и придомовых участков.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля рассказал, что российские войска освободили от противника почти всю территорию курского приграничья. Дипломат напомнил, что 8 марта армия России начала для этого крупномасштабную операцию.