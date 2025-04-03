Брюссель, 3 апреля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Входящие в НАТО страны, в том числе США, должны будут повысить расходы на военные нужды до 5% своего ВВП. Об этом 3 апреля заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Global Look Press Марко Рубио

«США хотели бы покинуть эту [встречу] с пониманием, что каждый член НАТО взял на себя обязательство увеличить расходы до 5% ВВП и выполнит его, включая США, которые должны будут повысить уровень [трат на оборону]», — заявил он журналистам на встрече глав МИД стран альянса.

Рубио уточнил, что это необязательно должно произойти в ближайшие год или два, однако соответствующий план должен быть создан. Госсекретарь США также назвал такой рост оборонных расходов в НАТО суровой правдой, которую необходимо признать.

«Каждый член НАТО должен быть способен защищать территорию альянса и сдерживать любые угрозы», — пояснил он.

По словам Рубио, события последних лет, включая полномасштабный вооруженный конфликт в центре Европы, являются свидетельством того, что укрепление военного потенциала нужно «в целях сдерживания» и у каждой из стран альянса должна быть возможность «противостоять этим угрозам».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля Рубио заявил, что США останутся членом НАТО, в котором они всегда играли активную роль. Госсекретарь добавил, что американский президент Дональд Трамп выступает не против НАТО, а против блока без необходимых возможностей.

Трамп в январе заявил, что потребует, чтобы все страны НАТО повысили расходы на оборону до 5% ВВП. При этом он отметил, что оборонные расходы ряда государств были даже меньше 2% ВВП, что предусмотрено правилами альянса.

Рубио 26 февраля заявил, что у США больше нет возможности субсидировать союзников по НАТО, которые не направляют должное количество средств на военные нужды. Американский госсекретарь уточнил, что речь идет о богатых странах Западной Европы.

Бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский 16 марта заявил, что Трамп не станет тем политиком, который разорвет НАТО изнутри. По словам эксперта, США обеспечивают до 70% расходов альянса на оборону, который также зависит от американских космической разведки, ВВС и ПВО с ПРО.