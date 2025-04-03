Москва, 3 апреля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Россиянин, который оказался в списке погибших при землетрясении в Мьянме, мог быть записан туда по ошибке. По информации российских СМИ, тело математика Майка Казанцева извлекли из-под завалов дома в Мандалае. Его сестра опровергла ИА Регнум преждевременные сообщения о смерти Майка. Женщина заявила, что официально мужчина не числится погибшим, а найденное тело может принадлежать совершенно другому мужчине.

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Ранее в СМИ сообщалось, что при разборе завалов дома в Мандалае был найден мужчина, рядом с которым были обнаружен паспорт учителя математики из России Майка Казанцева. Сестра Майка заявила, что её брат официально проходит как без вести пропавший.

«Тело, которое нашли, сильно изуродовано. Это может быть и не он. Официально он числится пропавшим, а не погибшим. И его друзья в Мьянме говорят, маловероятно, что это он. Сейчас сделали запрос на тест ДНК», — поделилась родственница.

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По словам местных СМИ, Майк перестал выходить на связь 28 марта. Как ИА Регнум рассказала сестра Казанцева, её брат жил в Мьянме очень давно, а не два года, как писали СМИ. Также выяснилось, что СМИ ошиблись и с возрастом, и с настоящим именем Майка.

«Ему 45 лет, а не 32, как писали многие. Жил он в Мьянме очень-очень давно. Зовут его не Михаил, у него другое имя, которое местным жителем трудно было воспринимать на слух, поэтому он и выбрал псевдоним Майк. Но это не сокращение от имени Михаил», — рассказала сестра.

Мужчина жил в Мандалае и преподавал математику в местной частной школе HCIS. После начавшегося землетрясения 11-этажный дом Mandalay Sky Villa, в котором он жил, буквально сложился.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085 человек. Ещё 4715 человек пострадали. Разборы завалов продолжаются.