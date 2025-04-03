Москва, 3 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 апреля провёл встречу с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

Kremlin.ru Вероника Никишина

«Отдельно хотела доложить о нашем партнёрстве с Агентством стратегических инициатив. Программа «Сделано в России» становится партнером конкурса «Знай наших», конкурса растущих брендов. Победители этого и последующих годов, которые имеют экспортный потенциал, будут пользователями всех наших мер поддержки по провождению программы», — рассказала Никишина.

Она передала главе государства подарок в виде птицы, выполненной в цветах российского триколора. Поделка представляет собой логотип программы «Сделано в России», который используют для маркировки продукции и павильонов. Данный экземпляр изготовили мастера нижегородского бренда, используя обновленный дизайн традиционной хохломы.

Глава РЭЦ также рассказала президенту о направлениях деятельности организации и результатах её работы за последние семь лет, обозначила географию экспортных поставок.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября прошлого года Путин отмечал, что товары из России, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемыми и доступными для покупателей за рубежом. Он уточнил, что на данный момент отечественные товары известны в узких сегментах. При этом российские предприятия могут производить большую линейку качественной продукции, которую важно продвигать, добавил президент.

В октябре Путин поручил правительству и РЭЦ разработать программу «Сделано в России», которая будет направлена на продвижение продукции из России за рубежом.

Основными задачами программы являются увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с уровнем 2023 года, рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года, а также укрепление международных партнерских связей.