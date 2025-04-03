Гаага, Нидерланды, 3 апреля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Венгрия обязана сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан ордер на арест. Об этом 3 апреля заявила пресс-служба суда.

Global Look Press

«Что касается визита Нетаньяху (в Венгрию. — Прим. ред.), суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест. Суд напоминает, что Венгрия по-прежнему обязана сотрудничать с МУС», — процитировало заявление AFP.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 апреля Нетаньяху вместе со своей супругой Сарой прилетел в Венгрию. Он прибыл в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым они должны провести несколько встреч. Это первая поездка главы правительства Израиля в страны Европы после выдачи МУС в ноябре 2024 года ордера на его арест.

На фоне визита израильского премьера глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что правительство решило прекратить сотрудничество с МУС. Процедуру расторжения соглашения инициируют 3 апреля.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявлял, что решения МУС для России ничтожны. Позднее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что в России не признают легитимность МУС.

Прецедент по невыполнению ордена МУС на арест произошел, когда в сентябре прошлого года президент России прибыл с официальным визитом в Монголию, которая признаёт юрисдикцию суда. Он принял участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе. Песков заявил, что у Москвы и Улан-Батора нет проблем по линии МУС.