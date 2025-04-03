Париж, 3 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что новые торговые пошлины, введенные со стороны США, станут катастрофой для мировой экономики. Слова политика 3 апреля приводит газета Le Figaro.

Global Look Press Франсуа Байру

«Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность», — отметил Байру, выступая в сенате.

Он добавил, что пошлины также являются катастрофой для экономики США и американских граждан.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 2 апреля опубликовал список стран, на товары которых с 9 апреля в США начнут взымать пошлины. В большинстве случаев, включая Украину, тариф будет 10%. Размер пошлин на импорт из Китая составит 34%, а при ввозе продукции из ЕС — 20%. России и Белоруссии в этом списке нет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой введение пошлин американскими властями. По его мнению, от этого пострадает мировая экономика. Глава немецкого правительства также заявил, что ЕС готов вести диалог с США, чтобы предотвратить торговую войну.