Москва, 3 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Показатели расхода природного газа в странах Европы по итогам I квартала 2025 года свидетельствуют о том, что им будет сложно восстановить запасы голубого топлива к началу следующего зимнего сезона. Об этом 3 апреля заявила пресс-служба компании «Газпром».

Global Look Press

В российском предприятии отметили, что в Европе идет ускоренное сокращение запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). 31 марта в них было 34,3 млрд куб. м, что на 25,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

По итогам I квартала, из ПХГ отобрали 62,9 млрд куб. м газа. Это на 25,2 млрд куб. м больше, чем туда закачали за время прошлого летнего периода, что стало максимальным превышением за историю наблюдений.

«Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно», — говорится в Telegram-канале «Газпрома».

Как передавало ИА Регнум, киевский режим отказался продлевать договор о транзите российского газа в Европу в 2025 году. 1 января «Газпром» был вынужден прекратить поставки через Украину.

По итогам января экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» вырос до 1,56 млрд куб. м. Это стало абсолютным рекордом с начала работы маршрута в 2020 году.

По итогам I квартала 2025 года Россия поставила в Европу по «Турецкому потоку» 4,51 млрд куб. м газа. Это на 16% больше, чем за такой же период 2024 года. Однако в марте объемы экспорта топлива по этому трубопроводу начали снижаться.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта призвала Евросоюз отказаться от российского газа. Вместе с тем она также рекомендовала снизить цены на энергоресурсы. По ее мнению, этих целей можно достичь, развивая «зеленую» энергетику и наращивая закупки топлива у США.