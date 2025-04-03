Санкт-Петербург, 3 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Американские компании примут участие в Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в 2025 году. Об этом 3 апреля сообщили на официальном сайте форума.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В сообщении уточняется, что несмотря на сокращение количества американских компаний, участвующих в форуме после 2021 года, представители бизнеса США всё равно продолжали приезжать на это мероприятие. 2025-й год не станет исключением, уточнили на сайте форума.

«Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии. ПМЭФ остается площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов сотрудничества», — уточняется в сообщении.

На сайте форума также рассказали о встрече в Москве советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи. Представители двух стран обсудили актуальные вопросы делового сотрудничества государств.

Кобяков во время разговора подчеркнул, что Россия открыта для партнерства, и компании, которые хотят вернуться в РФ, могут делать это на конкурентной основе в рамках действующего правового поля.

«Важно, чтобы этот процесс был прозрачным, а бизнес придерживался принципов добросовестности и ответственности», — подчеркнул он.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что компании из Европы и США проявляли интерес к ПМЭФ и в прошлые годы, просто не афишировали этот факт. Он добавил, что в этом году на мероприятии ждут заинтересованные в экономическом взаимодействии с РФ стороны, а Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с разными государствами.

ПМЭФ в этом году состоится в период с 18 по 21 июня.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил глава РФПИ.