Москва, 3 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. В 2024 году 28 дочерних предприятий «Роснефти» выпустили в водоёмы России более 21,7 млн молоди рыб. Работу по восполнению водных биоресурсов страны компания ведет более 10 лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Около 22 млн молоди рыб выпустила «Роснефть» в водоёмы в 2024 году

Сызранский НПЗ в 2024 году выпустил в Волгу около миллиона особей ценных и промысловых пород. «Оренбургнефть» за последние пять лет отправила в бассейны Урала и Волги свыше 425 тысяч мальков. «РН-Ванкор» за три года выпустил в реку Енисей более 2 млн краснокнижных видов рыб. Работники Саратовского НПЗ участвуют в экологической акции «Водорослям — крышка!». Собранные в ходе мероприятия пластиковые крышки обмениваются на мальков травоядных рыб, которые очищают Волгу от избыточной растительности.

Благодаря экологическим акциям «Самотлорнефтегаза» в Югре за последний год в реки выпущено более 2 млн мальков ценных видов рыб. В рамках инициатив по сохранению экосистем и поддержанию биоразнообразия в регионах присутствия работники «Башнефти» выпустили в водоемы Башкирии, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов более 160 тысяч мальков стерляди, муксуна и лосося.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Около 22 млн молоди рыб выпустила «Роснефть» в водоёмы в 2024 году

Кроме того, в поддержку научных исследований, имеющих прикладное значение для Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края и его коренного населения, нефтяники поддержали проекты по оценке состояния популяций основных промысловых рыб водоёмов Таймыра, а также по изучению рыб Енисейского залива Карского моря.

Волонтеры предприятий регулярно очищают и благоустраивают береговые территории крупных водных объектов, устанавливают мусорные контейнеры, размещают информационные стенды для туристов о ценности озерных экосистем и родников.