Москва, 3 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Банк России прогнозирует снижение уровня инфляции, которая придет в норму к концу текущего года. Об этом 3 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Центробанка РФ за 2024 год.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Набиуллиной, в течение всего 2024 года ключевая ставка ЦБ сдерживала мощное инфляционное давление, которое в осенний период достигло пика, после чего её подняли до 21%.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом за этот год инфляция будет всё еще выше 4% из-за высоких показателей начала года», — заявила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля Набиуллина заявила, что ключевая ставка ЦБ не является волшебной палочкой и ее снижение в условиях высокого уровня инфляции чревато большими рисками. Глава Центробанка отметила, что регулятор с большой осторожностью подходит к возможности снижения ключевой ставки.

В Банке России 2 апреля призвали пока не рассматривать укрепление курса рубля как устойчивый фактор дезинфляции. Отмечалось, что укрепление рубля произошло на фоне более сильного торгового баланса в начале года и ожиданий участников рынка по возможному улучшению геополитической ситуации.