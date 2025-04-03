Стамбул, Турция, 3 апреля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Главный тренер турецкого футбольного клуба «Фенербахче» португалец Жозе Моуринью ущипнул за нос наставника «Галатасарая» Окана Бурука после проигрыша команды в матче Кубка Турции 2 апреля.

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Матч в Стамбуле завершился со счетом 2:1. Благодаря победе «Галатасарай» прошел в полуфинал кубка, где сыграет с «Коньяспором».

После финального свистка Моуринью подошел со спины к тренеру «Галатасарая» и, когда тот повернулся, резко схватил его за нос. Бурук смог оперативно отвернуть голову, после чего упал спиной на газон, закрыв лицо руками. В результате между игроками началась массовая драка. На послематчевую конференцию Моуринью не явился.

В феврале Бурук обозвал португальского специалиста плаксой, когда тот раскритиковал работу судей.

Моуринью и ранее позволял себе неоднозначные выпады в стороны коллег и спортсменов. Одной из знаменитых его выходок стал инцидент во время футбольного матча на Суперкубок Испании в 2011 году. Во время потасовки у боковой линии Моуринью, тренировавший мадридский «Реал», внезапно подошел к помощнику главного тренера «Барселоны» Пепа Гвардиолы Тито Виланове и ткнул пальцем ему в глаз.

Как сообщало ИА Регнум, главным тренером «Фенербахче» Моуринью назначили в июне прошлого года. Контракт специалиста рассчитан на два года. Ранее Моуринью с 2021 года по январь 2024 года возглавлял римскую «Рому».

6 января 2024 года «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера португальца. Под его руководством команда в 2022 году выиграла Лигу Конференций, а спустя год дошла до финала Лиги Европы.

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров тогда заявил, что московскому «Спартаку» стоит пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера.