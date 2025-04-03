Дальнереченск, Приморский край, 3 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. В Приморье семиклассницу госпитализировали с урока с шариковой ручкой в глазу. Это произошло после конфликта с одноклассником. Возбуждены два уголовных дела, ведётся следствие. По одной из версий 13-летний мальчик специально воткнул ручку в глаз однокласснице на фоне давней вражды, по другой, она случайно наткнулась на неё во время конфликта. ИА Регнум изучило версии обеих сторон.

Социальные сети

1 апреля в средней школе № 1 села Веденка Дальнереченского района Приморского края во время урока биологии произошёл конфликт между двумя учениками седьмого класса: Антоном и Юлей (имена изменены), который закончился госпитализацией 13-летней школьницы в больницу с торчащей из глазницы шариковой ручкой. По данному факту правоохранителями было возбуждено два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Пострадавшую девочку доставили во Владивосток в Краевую клиническую больницу № 2, там её провели операцию по извлечению ручки — зрение удалось сохранить, но в тканях остались осколки пластика. В настоящий момент медики оценивают риски и рассматривают возможность отправления девочки в Москву для дальнейшего лечения. Пока Юля находится в больнице, правоохранители устанавливаю все обстоятельства произошедшего в учебном классе.

Социальные сети Юля

По предварительным данным, на уроке Юля сидела перед Антоном. Мальчик стал двигать свою парту вперёд, зажимая столом стул, на котором сидела девочка. Юля отодвинула свой стул назад и дала парню подзатыльник. Антон отреагировал на это и толкнул девочку. Во время этой перепалки Юля получила травму шариковой ручкой. Произошедшие в эти несколько секунд каждая сторона конфликта описывает по-разному. По одной версии ручка находилась в руке у мальчика, и он умышленно целился в глаз девочки, по другой — её держала Юля и случайно напоролась на неё в процессе перепалки.

Мать 13-летней Юли (имя изменено) Наталья утверждает, что мальчик намеренно воткнул ручку в глаз её дочери. По словам Натальи, Антон и раньше задирал девочку, и она из-за этого не хотела ходить в школу. Женщина даже просила родителей одноклассника повлиять на его поведение, но и после этого ситуация никак не изменилась. Теперь мама пострадавшей не намерена договариваться с родителями Антона и обратилась в полицию с заявлением о привлечении одноклассника её дочери к ответственности. Женщина хочет добиться для него реального наказания.

Социальные сети Юля

На сторону девочки стали и комментаторы в сети, которые утверждают, что мальчик вместе с братом держит в страхе всю школу. Люди требуют для школьника и его родителей сурового наказания. Тем временем родственники мальчика просят не делать поспешных выводов.

«Просим дождаться разбирательства дела, чтобы не судить ситуацию по словам одной из сторон. Просим услышать и прекратить обсуждение и распространение информации, просим всех «зевак» воздержаться от обсуждения. Прежде чем в массах обсуждать данную тему, нужно быть уверенным, что обвиненный ребенок является таковым. Просим учесть, что в данной ситуации обвиняют несовершеннолетнего ребенка, который в своем возрасте находится под влиянием масс, что может повлечь расстройство его психологического состояния», — заявил источник близкий к семье Антона.

За мальчика заступились некоторые ученики школы. По их словам, каких-либо конфликтов с другими учениками у Антона раньше не было.

Социальные сети Антон

Социальные сети Антон

«Они с братом мальчики шумные, балованные, это правда. Но никаких таких случаев похожих на этот не было, что они тут кого-то в страхе держат или терроризируют, я сказать не могу», — поделилась одна из учениц.

Выяснилось, что Антон и Юля раньше вместе посещали секцию по самбо, оба подростка ездили по одним и тем же соревнованиям и занимали призовые места в своих категориях. Руководство ДЮСШ никогда не замечало между ними какой-либо неприязни.

Социальные сети Антон

Социальные сети Юля

Социальные сети

«Насколько мне известно, никаких конфликтов у них не было. Они и на тренировках вместе тренировались, общались, выполняли все задания, всё было хорошо. Плохого ни о Юле, ни о Антоне сказать ничего не могу. Я уже несколько лет работаю директором, эти дети при мне тут занимались, если бы были у них конфликты, я бы знала. Их тренер по самбо сейчас на СВО, после его ухода Юля ушла из секции. А Антон продолжил заниматься рукопашным боем у другого педагога, ещё он занимается мотокроссом», — рассказала ИА Регнум директор Лариса Корчака.

Нынешний тренер мальчика по рукопашному бою Владимир отзывается о воспитаннике хорошо. Мужчина не верит, что мальчик мог причинить девочке вред намеренно.

«Он ответственный спортсмен, ни разу не был замечен в каких-то серьёзных проступках, как ученик тоже нареканий никаких не получал. Очень жалко девочку, сочувствую ей и родителям. Но то, что пишут, что Антон её специально воткнул — это неправда и полный бред», — заключил Владимир.

Социальные сети

Версию произошедшего 1 апреля от лица подростка рассказал один из его родственников. Мужчина настаивает, что у Антона в момент конфликта ручки в руках не было.

«Родители Антона мне всё рассказали, я владею информацией. Девочка там сама не промах, она и задиралась. Они парту туда-сюда толкали, потом девочка дала ему пощёчину, выхватила ручку. У Антона этой ручки даже в руках не было, он её не касался даже. Это несчастный случай. Ручка была в руках у девочки, она её у Антона забрала или из рук, или с его парты. Этот момент я не знаю точно. В момент конфликта ручки у Антона в руках не было. Девочка на эту ручку в итоге сама напоролась. Сказали, что он её толкнул, у неё ручка оказалась в руках и она случайно наткнулась», — объяснил мужчина.

Сейчас по делу продолжается следствие, правоохранители проверяют все детали и опрашивают свидетелей.

«Экспертиза по данному делу ещё не завершена, на данный момент мы не может делать заключения о наличии вины мальчика в произошедшем, но и исключать её тоже не можем. Соответствующие выводы будут сделаны по завершении расследования», — пояснили в Следственном комитете Российской Федерации по Приморскому краю.

Ранее ИА Регнум сообщило, что в Приморье на уроке школьница получила травму, по информации в сети, одноклассник воткнул ей шариковую ручку в глаз во время конфликта.