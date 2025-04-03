СК выясняет, кто воткнул ручку в глаз семиклассницы в Приморье
Дальнереченск, Приморский край, 3 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. В Приморье семиклассницу госпитализировали с урока с шариковой ручкой в глазу. Это произошло после конфликта с одноклассником. Возбуждены два уголовных дела, ведётся следствие. По одной из версий 13-летний мальчик специально воткнул ручку в глаз однокласснице на фоне давней вражды, по другой, она случайно наткнулась на неё во время конфликта. ИА Регнум изучило версии обеих сторон.
1 апреля в средней школе № 1 села Веденка Дальнереченского района Приморского края во время урока биологии произошёл конфликт между двумя учениками седьмого класса: Антоном и Юлей (имена изменены), который закончился госпитализацией 13-летней школьницы в больницу с торчащей из глазницы шариковой ручкой. По данному факту правоохранителями было возбуждено два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Пострадавшую девочку доставили во Владивосток в Краевую клиническую больницу № 2, там её провели операцию по извлечению ручки — зрение удалось сохранить, но в тканях остались осколки пластика. В настоящий момент медики оценивают риски и рассматривают возможность отправления девочки в Москву для дальнейшего лечения. Пока Юля находится в больнице, правоохранители устанавливаю все обстоятельства произошедшего в учебном классе.
По предварительным данным, на уроке Юля сидела перед Антоном. Мальчик стал двигать свою парту вперёд, зажимая столом стул, на котором сидела девочка. Юля отодвинула свой стул назад и дала парню подзатыльник. Антон отреагировал на это и толкнул девочку. Во время этой перепалки Юля получила травму шариковой ручкой. Произошедшие в эти несколько секунд каждая сторона конфликта описывает по-разному. По одной версии ручка находилась в руке у мальчика, и он умышленно целился в глаз девочки, по другой — её держала Юля и случайно напоролась на неё в процессе перепалки.
Мать 13-летней Юли (имя изменено) Наталья утверждает, что мальчик намеренно воткнул ручку в глаз её дочери. По словам Натальи, Антон и раньше задирал девочку, и она из-за этого не хотела ходить в школу. Женщина даже просила родителей одноклассника повлиять на его поведение, но и после этого ситуация никак не изменилась. Теперь мама пострадавшей не намерена договариваться с родителями Антона и обратилась в полицию с заявлением о привлечении одноклассника её дочери к ответственности. Женщина хочет добиться для него реального наказания.
На сторону девочки стали и комментаторы в сети, которые утверждают, что мальчик вместе с братом держит в страхе всю школу. Люди требуют для школьника и его родителей сурового наказания. Тем временем родственники мальчика просят не делать поспешных выводов.
«Просим дождаться разбирательства дела, чтобы не судить ситуацию по словам одной из сторон. Просим услышать и прекратить обсуждение и распространение информации, просим всех «зевак» воздержаться от обсуждения. Прежде чем в массах обсуждать данную тему, нужно быть уверенным, что обвиненный ребенок является таковым. Просим учесть, что в данной ситуации обвиняют несовершеннолетнего ребенка, который в своем возрасте находится под влиянием масс, что может повлечь расстройство его психологического состояния», — заявил источник близкий к семье Антона.
За мальчика заступились некоторые ученики школы. По их словам, каких-либо конфликтов с другими учениками у Антона раньше не было.
«Они с братом мальчики шумные, балованные, это правда. Но никаких таких случаев похожих на этот не было, что они тут кого-то в страхе держат или терроризируют, я сказать не могу», — поделилась одна из учениц.
Выяснилось, что Антон и Юля раньше вместе посещали секцию по самбо, оба подростка ездили по одним и тем же соревнованиям и занимали призовые места в своих категориях. Руководство ДЮСШ никогда не замечало между ними какой-либо неприязни.
«Насколько мне известно, никаких конфликтов у них не было. Они и на тренировках вместе тренировались, общались, выполняли все задания, всё было хорошо. Плохого ни о Юле, ни о Антоне сказать ничего не могу. Я уже несколько лет работаю директором, эти дети при мне тут занимались, если бы были у них конфликты, я бы знала. Их тренер по самбо сейчас на СВО, после его ухода Юля ушла из секции. А Антон продолжил заниматься рукопашным боем у другого педагога, ещё он занимается мотокроссом», — рассказала ИА Регнум директор Лариса Корчака.
Нынешний тренер мальчика по рукопашному бою Владимир отзывается о воспитаннике хорошо. Мужчина не верит, что мальчик мог причинить девочке вред намеренно.
«Он ответственный спортсмен, ни разу не был замечен в каких-то серьёзных проступках, как ученик тоже нареканий никаких не получал. Очень жалко девочку, сочувствую ей и родителям. Но то, что пишут, что Антон её специально воткнул — это неправда и полный бред», — заключил Владимир.
Версию произошедшего 1 апреля от лица подростка рассказал один из его родственников. Мужчина настаивает, что у Антона в момент конфликта ручки в руках не было.
«Родители Антона мне всё рассказали, я владею информацией. Девочка там сама не промах, она и задиралась. Они парту туда-сюда толкали, потом девочка дала ему пощёчину, выхватила ручку. У Антона этой ручки даже в руках не было, он её не касался даже. Это несчастный случай. Ручка была в руках у девочки, она её у Антона забрала или из рук, или с его парты. Этот момент я не знаю точно. В момент конфликта ручки у Антона в руках не было. Девочка на эту ручку в итоге сама напоролась. Сказали, что он её толкнул, у неё ручка оказалась в руках и она случайно наткнулась», — объяснил мужчина.
Сейчас по делу продолжается следствие, правоохранители проверяют все детали и опрашивают свидетелей.
«Экспертиза по данному делу ещё не завершена, на данный момент мы не может делать заключения о наличии вины мальчика в произошедшем, но и исключать её тоже не можем. Соответствующие выводы будут сделаны по завершении расследования», — пояснили в Следственном комитете Российской Федерации по Приморскому краю.
Ранее ИА Регнум сообщило, что в Приморье на уроке школьница получила травму, по информации в сети, одноклассник воткнул ей шариковую ручку в глаз во время конфликта.