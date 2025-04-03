Москва, 3 апреля, 2025, 13:36 — ИА Регнум. В Музее кино на ВДНХ пройдёт марафон мультфильмов, созданных по мотивам легендарных произведений Ханса Кристина Андерсена. Мероприятие состоится 6 апреля при поддержке киностудии «Союзмультфильм» и приурочено ко дню рождения автора.

Кадр из видео

Как сообщает пресс-служба ВДНХ, марафон начнётся с мультфильма «Свинья-копилка» 1963 года. Затем зрители увидят мультфильм «Дикие лебеди» (1962 год).

Продолжат программу «Дюймовочка» (1964 год), «Пастушка и трубочист» (1965 год), «Стойкий оловянный солдатик» (1976 год).

Все экранизации — классика отечественной анимации, воплощающая красоту и глубину андерсеновских сказок, добавили в пресс-службе ВДНХ.