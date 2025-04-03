Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Более 12 тысяч сеянцев высадили в Вёшенском участковом лесничестве Ростовской области в рамках первого этапа пилотного лесоклиматического проекта «Древо жизни».

АНО «Древо жизни» Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили в Ростовской области

Акция прошла в рамках соглашения между автономной НКО по развитию экологических и климатических проектов «Древо жизни», филиалом ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» и шолоховским государственным автономным учреждением Ростовской области «Лес». Стороны договорились сотрудничать в сфере обеспечения устойчивого экологического развития, сохранения биологического разнообразия и создания благоприятной среды обитания человека и животных.

АНО «Древо жизни» Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили в Ростовской области

«Это только начало масштабного проекта по созданию новых и восстановлению существующих лесов в Ростовской области. Мы глубоко убеждены, что в деле лесовосстановления крайне важен человеческий фактор. Если раньше природа сама «регулировала» леса, то в условиях антропогенного воздействия без нашей помощи ей не справиться. Именно поэтому так ценен вклад каждого отдельного человека, и мы призываем местных жителей и всех желающих присоединяться к нашей работе», — заявил генеральный директор АНО «Древо жизни» Алексей Рудаков.

АНО «Древо жизни» Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили в Ростовской области

По словам директора Южно-европейской научно-исследовательской лесной опытной станции Тараса Турчина, 120 лет назад на этой земле происходило опустынивание, с востока ползли гибельные пески, и нужно было принимать решение. «Тогда атаманы начали делать первые попытки закрепить песчаные массивы. Начинали они с кустарниковых ивняков, чуть позже появился в Вешенской учитель из начальной школы из Воронежской губернии, который вместе с учениками осуществил первые посадки сосны на Вешенской земле. И таким образом у нас появился замечательный Кондрашовский бор», — рассказал Тарас Турчин.

АНО «Древо жизни» Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили в Ростовской области

Эксперт по климатическим проектам организации Анатолий Панов подчеркнул, что в Ростовской области остро стоит проблема опустынивания и сокращения биоразнообразия, поэтому важно проводить как работы по лесовосстановлению, так и по восстановлению других экосистем. По словам Панова, сосна обыкновенная была выбрана для высадок не случайно: эта порода требует чуть большего ухода, чем мелколистные породы, но при этом высадка хвойных пород позволяет быстрее сформировать основу для зрелых и устойчивых экосистем в будущем. К тому же она позволит привести к большему сокращению парниковых газов, чем другие деревья и кустарники.

АНО «Древо жизни» Более 12 тысяч сеянцев сосны высадили в Ростовской области

«Вклад писателя Михаила Шолохова в сохранение природных богатств Донского края неоценим. С его именем связаны работы по созданию массивов хвойных лесов Верхнего Дона. По инициативе писателя были созданы механизированное лесничество, а также Донская научно-исследовательская лесная опытная станция (ДонНИЛОС). Сотрудники музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» продолжают дело писателя и ежегодно принимают участие в акциях по посадке деревьев, не пропуская ни одного события, связанного с лесовосстановлением», — рассказал заведующий отделом сохранения мемориального ландшафта и мониторинга окружающей среды государственного музея-заповедника М. А. Шолохова «Тихий Дон» Игорь Капустин.