* — организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована; ** — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, лицо, признанное в РФ иноагентом

Екатеринбург, 3 апреля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Бывший глава «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована) Леонид Волков (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, лицо, признанное в России иноагентом) 3 апреля опроверг сообщения о том, что его отца задержали в Свердловске.

Он заявил, что к его родителям, проживающим в Екатеринбурге, утром пришли сотрудники Федеральной службы безопасности. Силовики проводят оперативно-следственные мероприятия. Как отметил Волков, действия ФСБ связаны с тем, что его отец якобы отправлял донаты ФБК.

«Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас. Знаю об этом через адвоката», — сообщил Волков.

Он уточнил, что у его родителей изымают технику. Кроме того, их повезут для участия в дальнейших следственных действиях. По словам Волкова, пока его родителям никаких обвинений не предъявлено.

«Пока мы даже не понимаем, есть ли уголовное дело», — добавил Волков.

Утром «РИА Новости» сообщили, что отца Волкова задержали по подозрению в финансировании ФБК. Источник в силовых структурах заявил, что силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

В октябре 2019 года Минюст РФ внес ФБК в реестр иностранных агентов. Фонд был признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда 9 июня 2021 года. Волков возглавил ФБК в 2021 году после ареста основателя фонда Алексея Навального. В том же году суд суд заочно арестовал Волковаи объявил его в международный розыск. Россию он покинул в августе 2019 года.

По данным ФСБ, Волков после начала спецоперации на Украине неоднократно призывал к ведению подрывной деятельности на российской территории и к свержению конституционного строя в России.