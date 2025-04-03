Москва, 3 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Французский модный дом Christian Dior и итальянская компания по производству одежды, обуви и аксессуаров Prada Group, приостановившие работу в России три года назад, отказались от аренды некоторых торговых площадей в РФ в 2024 году. Об этом 3 апреля сообщает РБК, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность компаний.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По данным издания, у Dior количество арендуемых магазинов в России сократилось с девяти до четырех. Prada закрыла все торговые точки в ЦУМ в Москве и не продлила договор аренды на один магазин в Столешниковом переулке.

Также обе компании сократили число сотрудников в России. В 2023 году в российском подразделении Dior среднегодовая численность персонала составляла 103 человека, а в 2024 году — 32. У Prada этот показатель снизился с 51 до 33.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с рядом иностранных компаний о возможном возвращении на российский рынок. Но у них не будет каких-либо преференций, если ранее освободившаяся ниша уже занята, подчеркнул он.

Итальянская компания Ariston возобновила работу в России, став первым западным брендом, вернувшимся в страну. Путин 26 марта подписал указ о возвращении «дочки» предприятия ООО «Аристон Термо Рус» в управление материнской компании.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 28 марта заявил, что зарубежные компании, желающие вернуться в РФ, выстроились в очередь. Это свидетельствует о том, что они видят новые возможности на российском рынке, отметил он.