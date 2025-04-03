Москва, 3 апреля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины», — отметил он.

Помимо этого, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, склады с боеприпасами и скопления живой силы и техники врага в 148 районах.

Всего с начала спецоперации противник потерял 660 самолетов, 283 вертолета, 49 562 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 644 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, армия России освободила населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). 1 апреля ВС РФ освободили от украинских формирований населенный пункт Разлив в ДНР.

По состоянию на 2 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2025 года потеряли 138 тыс. 545 военных.