Москва, 3 апреля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Деньги, которые европейские страны выделяют Украине, «идут на музыку, под которую Европейский союз дружно помирает». Такое мнение 3 апреля во время брифинга высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

CAP/PLF/Global Look Press

Она напомнила, что Франция планирует отправить на Украину еще одну партию истребителей Mirage и выделить киевскому режиму еще 2 млрд евро в качестве военной помощи.

«Туда войдут ракеты для истребителей Mirage, противотанковые управляемые ракеты, мистраль, бронемашины, колесные танки и многое другое. Власти Норвегии подтвердили свои планы профинансировать в 2025 году нужды ВСУ в размере 8 млрд долларов», — добавила Захарова.

Дипломат отметила, что свой вклад в спонсирование киевского режима вносит и Швеция. Страна уже анонсировала выделение Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной поддержки на более чем 1,5 млрд долларов.

«Вот есть такое выражение — помирать, так с музыкой, так вот, мне кажется, это те деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает», — заключила Захарова.

1 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделит Украине еще свыше 11 млрд евро военной помощи до 2029 года включительно. При этом 3 млрд евро планируется выделить уже в этом году.

26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна окажет Украине дополнительную военную поддержку в размере 2 млрд евро. Он добавил, что Париж и Киев будут по-прежнему сотрудничать в сфере разведки. По мнению Макрона, выделяемая помощь поможет привлечь союзников к продолжению содействия Украине.

20 марта президент Финляндии Александр Стубб призвал страны вооружить Украину «до зубов», чтобы добиться сдерживания России.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке помощи Украине может подвигнуть киевский режим к мирному процессу. Он отметил, что США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса.