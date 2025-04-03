Брюссель, 3 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. США останутся членом Североатлантического альянса (НАТО), в котором всегда играли активную роль. Об этом 3 апреля заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

AP/TASS Марко Рубио

«США — часть НАТО. США всегда играли активную роль в НАТО», — заявил он в ходе встречи министров иностранных дел стран военного блока.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп выступает не против НАТО, а против альянса, у которого не имеется необходимых возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Трамп, будучи избранным президентом США, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение странами альянса своих финансовых обязательств. Он отмечал, что в противном случае не будет брать на себя обязательство по сохранению членства США в блоке.

Рубио 26 февраля заявил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, которые не направляют необходимое количество средств на нужды обороны. Американский госсекретарь уточнил, что имеет в виду богатые страны Западной Европы.

Глава Белого дома 7 марта вновь потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны. Трамп также пригрозил, что не делающие этого страны будут лишены защиты альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 марта заявил, что США не перестанут быть членом НАТО при Трампе. Дипломат уточнил, что американский лидер никогда даже не намекал на такую возможность.