Пенза, 3 апреля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Производственно-складское здание загорелось на площади 900 кв. м в Пензе, спасатели приступили к тушению. Об этом 3 апреля сообщает МЧС России.

Кадр из видео

«На улице Аустрино пламя охватило склад на 900 квадратах», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул сильный пожар. В этот момент там проводились сварочные работы. Из-за неосторожности вспыхнула пропитанная горючим веществом ветошь, после чего пламя быстро перекинулось дальше. Позднее в тот же день была объявлена полная ликвидация возгорания.

В результате пожара пострадали три человека, их доставили в больницы Петрозаводска. Один из них отказался от госпитализации, двоих медики доставили в больницу.