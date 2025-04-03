Белград, 3 апреля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Президент Международной футбольной федерации (FIFA) Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение сборной России на международные соревнования.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Сейчас проходят мирные переговоры по ситуации на Украине. Надеюсь, что мы сможем скоро перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир. Это будет значить то, что все решено», — произнес он в ходе конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Белграде.

Он подчеркнул, что подобные мирные инициативы необходимо поддерживать. По словам Инфантино, спорт и в частности футбол могли бы послужить одним из инструментов объединения стран, особенно в нынешний период, когда мир оказался разделен.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований. Российские футболисты не смогли принять участие в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, сборную также не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026. Осенью 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от жеребьёвки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года.

Несмотря на это, 31 марта генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что сборная России по футболу вполне может получить wild-card для участия в чемпионате мира 2026 года. По его словам, прецеденты по отстранению национальных команд, подобные тем, что произошли с российскими спортсменами, ранее не случались, поэтому возможны разные пути возвращения сборной.