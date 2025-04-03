Москва, 3 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Зарубежные компании на самом деле не прекращали проявлять интерес к российскому рынку, некоторые из них также планируют принять участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2025. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Смышляев/ТАСС

«Компании из Европы и США проявляли интерес к ПМЭФ и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публично раскрывать свое участие, но заинтересованность не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес. Их всех приветствуют на форуме», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Отмечается, что на мероприятии ждут заинтересованные в экономическом взаимодействии с РФ стороны, а Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с разными государствами.

«Потенциал очень широкий. Россия — интересный рынок, привлекательный рынок», — добавил представитель Кремля.

ПМЭФ в этом году состоится в период с 18 по 21 июня.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил глава РФПИ.

В тот же день The Korea Times писала, что Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения в РФ. Уточнялось, что южнокорейский бизнес считает страну «важным рынком для диверсификации деловых интересов» на фоне усилившегося таможенного давления США. Тем не менее компании уточнили, главным условием возвращения по-прежнему является мирное урегулирование на Украине и отмена санкций.

27 марта итальянская компания Ariston вернула контроль над своими российскими активами. Таким образом, она стала первым западным брендом, вернувшимся в Россию.

Президент Владимир Путин также отмечал, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с рядом зарубежных компаний по вопросу возвращения на рынок РФ. По словам главы государства, у них не будет каких-либо преференций, так как если освободившаяся ниша занята, то она занята.