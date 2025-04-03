Москва, 3 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев по итогам визита в США предоставит информацию о проведенных переговорах. Об этом 3 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Кирилл Дмитриев

«Он потом даст информацию, по завершении контактов», — заявил Песков.

Сообщать какие-либо детали Кремль не будет, добавил он.

Также представитель Кремля отметил, что Москва продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.

Как сообщало ИА Регнум, 2–3 апреля Дмитриев, выполняя поручение президента России Владимира Путина, проводит в Вашингтоне переговоры с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. По данным американской газеты The Washington Post, глава РФПИ 2 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Дмитриев 3 апреля заявил, что для налаживания диалога России и США важна каждая встреча, каждый откровенный разговор. Он подчеркнул, что переговоры Москвы и Вашингтона проходят на фоне стремления ряда стран помешать этому диалогу. Он подчеркнул, что отношения России и США практически полностью разрушились из-за политики, которую проводил бывший американский президент Джо Байден. Восстановление этих отношений он назвал непростым и небыстрым процессом.