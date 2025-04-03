Самара, 3 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Предприятия «Самаранефтехимпроект» и «Самаранефтегаз» (входят в «Роснефть») стали победителями XXV всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Самарские предприятия «Роснефти» победили во всероссийском конкурсе

Научный институт «Самаранефтехимпроект» удостоился Гран-при конкурса и занял первые места в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За поддержку работников — многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы». Добывающий актив «Самаранефтегаз» занял третье место в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Награды победителям и призерам конкурса вручила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

В числе социальных программ «Роснефти» — обеспечение безопасных и комфортных условий труда, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление, поддержка материнства и детства, организация занятий спортом, льготное ипотечное кредитование и помощь в решении жилищных вопросов, улучшение качества жизни работников и их семей, а также корпоративная пенсионная программа.