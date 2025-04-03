Петрозаводск, 3 апреля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Несущие конструкции Онежского судоремонтного завода в Петрозаводске остались невредимы после пожара. Об этом 3 апреля сообщил глава Карелии Артур Парфенчинков.

t. me/economika10

«По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе полностью ликвидирован. Несущие конструкции целы», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона добавил, что двое пострадавших при пожаре всё еще находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в цеху №4, в котором хранят горюче-смазочные материалы. В этот момент там проводились сварочные работы. Из-за неосторожности вспыхнула пропитанная горючим веществом ветошь, после чего пламя быстро перекинулось дальше. Позднее в том же день вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев сообщил, что пожар на заводе полностью ликвидирован.

В результате пожара пострадали три человека, которых доставили в больницы Петрозаводска. Один из них отказался от госпитализации, двоих медики доставили в больницу. Из-за высокой температуры также взорвался газовый баллон.