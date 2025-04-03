Киев, 3 апреля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 10% на импорт украинских товаров является «цинизмом высшего сорта». Об этом 3 апреля заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Global Look Press

Он отметил, что введение пошлины не будет особо влиять на Украину, учитывая малый объем товаров, которые она экспортирует в США. Депутат не уверен, нужно ли принимать ответные меры.

«Но вообще-то вводить 10-процентные пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 млрд долларов — экономический цинизм высшего сорта», — написал Гетманцев в Telegram-канале.

Депутат также указал на то, что введение Трампом пошлин на товары из Евросоюза сильно ударит по экономикам стран ЕС. Это значит, у европейских партнеров будет меньше возможностей помогать киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 2 апреля опубликовал список стран, на товары которых с 9 апреля в США начнут взымать взаимные пошлины. В большинстве случаев, включая Украину, тариф будет 10%. Размер пошлин на импорт из Китая составит 34%, а при ввозе продукции из ЕС — 20%. России и Белоруссии в этом списке нет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой введение пошлин американскими властями. По его мнению, от этого пострадает мировая экономика. Глава немецкого правительства также заявил, что ЕС готов вести диалог с США, чтобы предотвратить торговую войну.