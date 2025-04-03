Луганск, 3 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъекты в Луганске, Курской, Белгородской и Запорожской областях за прошедшие сутки. Об этом 3 апреля заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что один украинский дрон ударил ночью 2 апреля по газораспределительной станции «Сватово» в Луганске, в результате чего управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» было повреждено, произошло возгорание, а более 11 тыс. потребителей остались без газа. Ночью еще один ударный БПЛА атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго», из-за чего в регионе отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Сеймская — Клюква №1», а у свыше 1,2 тыс. курян пропало электричество.

Затем в 12:00 мск в результате артиллерийского обстрела украинских формирований по белгородской подстанции 110 кВ «Максимовка» вышел из строя трансформатор, оставив без энергии более 1,7 тыс. людей в Шебекинском районе. Вечером в Запорожской области украинский дрон ударил по электроподстанции 35 кВ «Васильевка». Из-за этого загорелся масляной выключатель объекта, а порядка 9 тыс. жителей города Васильевка и Васильевского района лишились электроснабжения.

«Ежедневные односторонние удары ВСУ по объектам российской энергоинфраструктуры подтверждают полную недееспособность нынешнего киевского режима для соблюдения любых возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о введении моратория на удары по энергообъектам между Москвой и Киевом. Глава российского государства отдал соответствующий приказ ВС РФ, исполняя который российские солдаты сбили семь собственных БПЛА, ранее выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично выразил согласие с инициативой главы Белого дома, однако затем в ночь на 19 марта ВСУ атаковали тремя дронами нефтебазу в Краснодарском крае. Затем они продолжили наносить многочисленные удары по российскими энергообъектам.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, в отличие от Киева, Москва продолжает придерживаться моратория на удары по объектам энергетики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после совещания Путина с членами Совбеза заявил, что Россия направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список объектов энергоинфраструктуры, по которым били ВСУ в период моратория. Такой же список получил и американский госсекретарь Марко Рубио, представители ООН и ОБСЕ.