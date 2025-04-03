Вашингтон, 3 апреля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» поздравил капитана и нападающего Александра Овечкина с 892-й шайбой, забитой им в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Пресс-служба команды отметила высокую результативность 39-летнего россиянина.

«Большой человек, играющий в большинстве! 39 голов в 39 лет! Два (ДВА!!!) гола до великого рекорда!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Каролина Харрикейнз». Эта шайба стала 892-й в заокеанской карьере российского хоккеиста, которому осталось забить только два гола до рекорда канадца Уэйна Гретцки (894).

При этом шайба Овечкина не помогла победить «Вашингтону», который проиграл «Каролине» с крупным счетом 1:5.

Ранее, 31 марта, НХЛ добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, чем посвятила их исторической гонке россиянина за рекордом канадца. Позднее стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн намерен присутствовать на матче, в котором российский форвард «Кэпиталз» побьет рекорд Гретцки.