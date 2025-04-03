Вологда, 3 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Во всех муниципалитетах Вологодской области продолжаются работы в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия»

Так, капитальный ремонт провели в здании Центрального дома культуры в Бабушкинском округе. Это главная общественная и культурная площадка всего муниципалитета, которая уже 50 лет обслуживает около четырех тысяч человек. Здесь функционирует 30 клубных коллективов, проходят фестивали, концерты и конкурсы, а фольклорные мероприятия проводятся в специально оборудованном помещении в стиле русской избы.

В городе Бабаеве на особом контроле партии находится капитальный ремонт Бабаевской школы №1, а также продолжается ремонт Сиучской библиотеки. В качестве общественного контроля в школе побывали родители учащихся.

На ремонт потолочного покрытия в помещении библиотеки выделены дополнительные средства.

Также рабочие приступили к капитальному ремонту здания ДШИ в селе Чушевицы.