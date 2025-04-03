* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 3 апреля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. За передачу преступникам личного аккаунта в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) грозит до 10 лет колонии. Об этом 3 апреля рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Matthias Balk/Global Look Press

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мошенники могут использовать его в работе кол-центров для совершения афер.

В пресс-службе рассказали, что самому юному установленному участнику такой схемы десять лет. Известно, что мальчик сдал в аренду свой аккаунт кол-центру за 1,5 тыс. рублей.

6 марта директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал, что мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день, а затем получают полный контроль над ним и используют для своей преступной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов 5 марта заявил, что около 10 млн россиян пострадали от действий телефонных мошенников. По его словам, треть обманутых мошенниками граждан РФ потеряла от 100 тыс. до 1 млн рублей.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Согласно новому закону, в России создадут специальную госинформсистему (ГИС) для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий. Ее оператором назначили Минцифры.