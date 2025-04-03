Москва, 3 апреля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Число депортированных из России лиц увеличилось в 1,5 раза в 2024 году, такая же динамика наблюдается в количестве вынесенных решений о запрете въезда иностранцев. Об этом 3 апреля сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В прошлом году количество мигрантов, удаленных из страны, увеличилось в полтора раза. Аналогичная динамика по вынесенным решениям о запрете выезда», — отметил Колокольцев на оперативном совещании в связи с представлением своего нового первого заместителя Андрея Кикотя.

Министр также сообщил, что за 2024 год в четыре раза выросло число признанных недействительными патентов у иностранных граждан. Помимо этого, за последние 10 лет количество уголовных дел в отношении иностранцев сократилось на 20%.

«Существенное уменьшение отмечается по ряду тяжких составов, включая убийства», — добавил Колокольцев.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 2 апреля подписал указ о создании в России Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе главного управления по вопросам миграции МВД. Позднее в тот же день президент назначил Кикотя главой новой службы.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что порядка 640 тыс. нелегально находящихся на территории страны приезжих были включены в реестр иностранцев. Премьер-министр напомнил, что в России с февраля действует режим высылки нелегалов, которые должны узаконить свое пребывание или покинуть страну до 30 апреля.

Путин 5 марта потребовал от правоохранителей пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Президент также указал на то, что перед МВД стоят серьезные задачи в сфере миграции, приоритетом в которой является безопасность общества и граждан и сбережение российской культурной идентичности.