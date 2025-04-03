Вашингтон, 3 апреля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Политика администрации бывшего президента США Джо Байдена полностью разрушила важнейший для мира диалог России и Соединенных Штатов Америки. Об этом 3 апреля заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

«Диалог между Россией и США — важнейший для всего мира — был полностью разрушен при администрации Байдена», — заявил Дмитриев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что во многих странах мира есть многочисленные силы, которые хотят сохранять напряженность. Они стоят на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия России и США. С их стороны идет целенаправленное искажение позиции Москвы. Эти силы стремятся сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это никаких ресурсов.

«Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике», — подчеркнул Дмитриев.

Он назвал восстановление российско-американского диалога постепенным и непростым процессом. При этом каждый откровенный разговор, каждая встреча позволяют двигаться вперед. Понимание позиции Москвы открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в сфере инвестиций, добавил глава РФПИ.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитриев участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде. На встрече обсуждался ряд важных для двух стран вопросов, в том числе восстановление отношений Москвы и Вашингтона. Также затрагивалась тема урегулирования ситуации на Украине.

Накануне, 2 апреля, начался визит главы РФПИ в Вашингтон, где он, выполняя поручение президента России Владимира Путина, проводит встречи с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.

Американское издание The Washington Post 2 апреля сообщило, что Дмитриев в Вашингтоне встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Подробностей переговоров газета не привела.