Москва, 3 апреля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Российские дипломаты стараются выяснить обстоятельства гибели россиянина при землетрясении в Мьянме. Об этом 3 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Jia Haocheng/Global Look Press

«По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть один россиянин. В настоящее время наши дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказала она.

1 апреля агентство Khit Thit Media написало, что гражданин России пропал без вести после мощного землетрясения. Мужчина работал учителем иностранного языка в средней школе в Мандалае. Вместе с ним пропали четверо его коллег, из них трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля появилась информация о теле россиянина, найденном в Мандалае. Его извлекли из-под завалов. С мужчиной был паспорт. Останки погибшего должны направить в Россию для генетической экспертизы.

По указанию президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС РФ со сводным отрядом из 120 спасателей. Позднее МЧС России направило еще два спецборта Ил-76 с 95 специалистами на борту. В ночь на 31 марта они спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр находился вблизи второго по величине города республики — Мандалая в округе Сикайн. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4. По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших — до 4715.