Москва, 3 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить нормативы торговли рыбой на бирже, так как наценка посредников на конечный продукт достигает 50%. Об этом 3 апреля заявила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что по итогам анализа ценообразования на наиболее вылавливаемую рыбу, а именно минтай, треску, пикшу, сельд и горбушу, служба выявила факт наценки от посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью — от 5 до 50%. Таким образом, итоговая стоимость рыбы может возрастать от 2 до 3,5 раз.

По мнению ведомства, необходимо сократить торговую цепочку, организовать альтернативные методы реализации рыбной продукции, например, приобретая рыбу напрямую у производителя, путем регистрации внебиржевых сделок или через ярмарки, рыбные рынки и федеральные сети магазинов.

«Реализация рыбной продукции через организованные торги обеспечит поставщикам своевременную оплату товара, гарантии исполнения обязательств по сделкам и защиту от недобросовестных контрагентов», — уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил перезагрузить проект «Камчатская рыба», так как многие люди, в том числе социально незащищенные, не могли приобрести рыбную продукцию по доступным ценам из-за перекупщиков. Таким образом, были введены ограничения на продажу и ужесточен контроль за такими случаями в торговых залах.

Отмечалось также, что рыбная продукция будет реализовываться по двум видам цен: «социальная» и «доступная». На декабрь «социальная» цена составила 92 рубля за 1 кг горбуши и 118 рублей за 1 кг кеты для отдельных категорий граждан, а продажа по этой категории будет осуществляться не более 5 кг по каждому виду рыбы в месяц по специально выпущенным картам.