Сана, 3 апреля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Члены йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар крылатыми ракетами и дронами по авианосной группе Военно-морских сил США во главе с авианосцем Harry Truman, которая находится в северной части Красного моря. Об этом 3 апреля заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Petty Officer 3rd Class Crayton/Global Look Press

«Йеменские военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска провели совместную военную операцию, в ходе которой они атаковали в северной части Красного мор американский авианосец Harry Truman и сопровождающие его военные корабли», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сариа, хуситы использовали для атаки крылатые ракеты и беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля хуситы заявили, что сбили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper армии США над провинцией Эль-Ходейда. Утверждалось, что это уже второй сбитый бойцами йеменского движения американский дрон за последние 72 часа и 17-й — с начала эскалации конфликта в секторе Газа.

Ранее, 26 марта, хуситы атаковали несколько американских военных кораблей в Красном море. Также ими были нанесены удары беспилотниками по военным целям в районе Тель-Авива.