Москва, 3 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Портал «Госуслуги» будет блокировать пользователям доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты» на 72 часа при подозрении на действия мошенников. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

ИА Регнум

«Если <…> учётной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к Госуслугам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Чтобы разблокировать доступ до истечения трехдневного срока, пользователю нужно будет лично обратиться в центр обслуживания и предъявить паспорт и СНИЛС.

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