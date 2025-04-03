Москва, 3 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Россия готова предложить свою помощь Ирану и Соединенным Штатам Америки в достижении договоренности. Об этом 3 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Сергей Рябков

«Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться. Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован», — уточнил он в беседе с журналом «Международная жизнь».

Он подчеркнул, что Россия выступает против агрессии и силовых решений конфликта. Москва в свою очередь предостерегает Вашингтон от атак на ядерную инфраструктуру Ирана. Рябков отметил, что последствия таких ударов могут оказаться катастрофическими в масштабах всего региона.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» в случае отказа Тегерана от соглашения с Вашингтоном по иранской ядерной программе. При этом глава Белого дома добавил, что сейчас между США и Ираном ведется диалог.

До этого, 7 марта, Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе. Американский лидер также заявил, что рассматривает в том числе военный способ решения вопроса, но хочет сделать это с помощью дипломатии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 марта сообщил, что иранская сторона отказалась от прямых переговоров с США. Он подчеркнул, что Тегеран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств американской стороной вызвало проблемы в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта заявил, что Иран неоднократно обещал не разрабатывать ядерное оружие и Россия опирается на эти заявления. По его словам, российская сторона считает, что проблему иранской ядерной программы нужно решать только мирными средствами.