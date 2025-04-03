Москва, 3 апреля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Киевский режим наносит удар по российской энергетической инфраструктуре с помощью западного оружия. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что Киев полностью утратил чувство самосохранения и связь с реальностью в стремлении любой ценой сорвать диалог между Россией и США, для чего практически ежедневно наносит удары по российским энергообъектам, используя террористические методы.

Она уточнила, что такие атаки носят исключительно провокационный и демонстративный характер, добавив, что с момента начала моратория 18 марта было зафиксировано свыше 30 ударов украинских формирований по энергетическим объектам в РФ.

«Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений», — добавила в ходе брифинга Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение о моратории на удары по энергообъектам, внесенное американским коллегой Дональдом Трампом. Мораторий предполагает, что Россия и Украина взаимно приостанавливают атаки на энергообъекты. Российский лидер также отдал соответствующий приказ ВС РФ. Российские силы, выполняя приказ, сбили семь собственных БПЛА, перед этим выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с предложением Трампа. Однако ВСУ уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя БПЛА по нефтебазе возле станицы Кавказской в Краснодарском крае. Затем они продолжили наносить удары по российскими энергообъектам.

Так, 2 апреля ВСУ дважды намеренно нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня они атаковали дроном газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской Народной Республике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля заявил, что российская сторона продолжает придерживаться моратория на нанесение ударов по энергообъектам. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что Россия направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергетических объектов, которые украинская армия атаковала в период моратория. Такой же список получил и американский госсекретарь Марко Рубио, добавил Лавров.