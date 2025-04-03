Москва, 3 апреля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Банк России рассчитывает, что в 2025 году ключевая ставка будет идти по нижнему порогу прогнозов и составит от 19% до 22%. Об этом 3 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Эльвира Набиуллина

«По базовому прогнозу сейчас мы видим в среднем по году 19–22% ставку. Это, как вы видите, предусматривает возможность и снижения, и повышения. Мы сейчас находимся в условиях неопределенности», — заявила Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

При этом вопрос о повышении ключевой ставки, по словам главы регулятора, все еще активно обсуждается на заседаниях ЦБ: ее повысят, если реализуются инфляционные риски.

«Но я, конечно, как мы все рассчитываем, что и наша политика, которая проводится, и политика правительства по стимулированию экономики предложения и внешние обстоятельства сложатся так, что нам позволят все-таки идти по нижней границе», — продолжила Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России не исключает дополнительного повышения ключевой ставки в случае, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозируемой.

21 марта ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Прогноз по инфляции на год по-прежнему остался на уровне 7–8%. Тем не менее в Банке России отметили, что, несмотря на высокую инфляцию, рост кредитования удается сдерживать, а сберегательная активность граждан все так же находится на высоком уровне.

В тот же день Набиуллина отметила снижение вероятности нового повышения ключевой ставки. Глава ЦБ добавила, что дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции до 4% к 2026 году.