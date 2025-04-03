Петрозаводск, 3 апреля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске ликвидирован. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев.

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«На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций», — написал он в Telegram-канале.

По словам Ермолаева, противопожарные системы строящегося здания не были введены в эксплуатацию, из-за чего огонь распространился быстро. В ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники и около 50 специалистов МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в цеху №4, в котором хранят горюче-смазочные материалы. В этот момент там проводились сварочные работы. Из-за неосторожности вспыхнула пропитанная горючим веществом ветошь, после чего пламя быстро перекинулось дальше.

Позднее стало известно, что в результате пожара пострадали три человека, которых доставили в больницы Петрозаводска. Один пострадавший отказался от госпитализации, двоих медики доставили в больницу. Из-за высокой температуры также взорвался газовый баллон.