Москва, 3 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Фонд президентских грантов за восемь лет с начала работы поддержал 54 тыс. проектов. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

Михаил Климентьев/РИА Новости

С 3 апреля 2017 года фонд является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в России.

«На реализацию проектов фондом выделено 81 млрд рублей. При этом дополнительно привлеченные ресурсы превысили 83 млрд рублей. 32 тыс. проектов фонд поддержал напрямую. Общая сумма грантов составила 71 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе.

Свыше 22 тыс. инициатив получили поддержку по итогам региональных конкурсов. Совокупный объем вложений фонда составил 10 млрд рублей, еще 15 выделили непосредственно субъекты страны.

В конкурсах фонда участвовали 75% от действующих социально ориентированных НКО, гранты получили организации из 2 334 поселений.

В пресс-службе, напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина фонд в марте текущего года открыл Школу управления НКО и Центр развития цифровых сервисов в качестве дочерних организаций. Глава государства также принял решение о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов (Президентского фонда природы). Организационные моменты находятся в ведении Фонда президентских грантов. Новое объединение станет функционировать в природосберегающем формате цифрового офиса, исключив использование зданий, служебных авто и бумажной документации.

Также Фонд президентских грантов первым из институтов развития, фондов прошёл полную цифровизацию и начал публиковать информацию о результатах проектов, давая им публичную оценку. При анализе учитывается мнение заинтересованных сторон и госструктур. За период работы оценка уже дана 25 398 проектам, 82% из которых признали реализованными успешно, 15% — удовлетворительно и только 3% — неудовлетворительно.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта завершился прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года, всего некоммерческие организации представили 10 882 проекта. Инициативы представили 9359 некоммерческих организаций из всех 89 субъектов России. Среди самых популярных грантовых направлений оказались «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 1914 (18%) проектов, «Сохранение исторической памяти» — 1890 (17%) инициатив, «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 1649 (15%) идей.

21 января в России объявили итоги первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. По его итогам 1497 некоммерческих организаций получат 4,7 млрд рублей. На гранты претендовали 9883 проекта из всех 89 регионов. Сумма грантов стала самой большой из распределенных за один конкурс за всё время работы фонда. При этом средний размер гранта составит 3,2 млн рублей.