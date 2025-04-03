Москва, 3 апреля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. По поручению президента РФ Владимира Путина 2–3 апреля проходят встречи генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

ИЗВЕСТИЯ Кирилл Дмитриев

Отмечается, что важнейший для всего мира диалог между Россией и США был полностью разрушен при администрации предыдущего американского президента Джо Байдена. Тем не менее каждая новая встреча и разговор позволяют двигаться вперед — к восстановлению диалога между двумя странами, считает Дмитриев.

«Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике… Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере», — заявил глава РФПИ в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что по итогам встреч даст краткие комментарии.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля американская газета The Washington Post сообщила, что глава РФПИ провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. До этого телеканал CNN заявлял, что Госдепартамент США снял санкции с Дмитриева, чтобы ему выдали визу. 3 апреля Дмитриев также уточнял, что построение диалога между Россией и США играет важное значение для мировой безопасности и построения процветающего мира для всех.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что общение с американской стороной продолжается по различным каналам. Он отмечал также, что Путин остается открытым для диалога с Вашингтоном.