Москва, 3 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Минобороны РФ и фонд «Защитники Отечества» разработали стандарты по протезированию. Об этом 3 апреля заявила замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Валерий Шарифулин/ТАСС Анна Цивилева

«Министерство обороны Российской Федерации и фонд «Защитники Отечества» разработали стандарты по протезированию, которые устанавливают требования к протезно-ортопедическим предприятиям и качеству выполнения работ», — рассказала она на круглом столе, посвященном двухлетию фонда и презентации проекта «Герои нашего времени».

Днем ранее, она также сообщала, что активная работа по развитию протезной отрасли продолжается, чтобы каждый защитник России мог получить высокотехнологичное средство реабилитации, восстановиться и адаптироваться к мирной жизни. Отмечалось, что также был разработан временный стандарт оказания протезно-ортопедической помощи, сейчас же происходит утверждение постоянного варианта.

«Протезирование и реабилитация защитников с инвалидностью очень важны. Чем быстрее они будут проведены, тем проще героям вернуться к мирной жизни и начать реализовывать себя», — добавила она в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта фонд «Защитники Отечества» сообщил о намерении обеспечивать ветеранов спецоперации с инвалидностью удобной адаптивной одеждой. В планах значилось также проведение в 2025 году конкурса дизайна одежды «На крыльях» для развития рынка адаптивной одежды в России, а также поиску новых идей и технологий в области дизайна, повышению качества. Президент РФ Владимир Путин одобрил эту инициативу.

27 декабря 2024 года Путин также поручил создать в регионах сеть протезно-ортопедических реабилитационных центров. Он также добавил, что порядка 240 компаний уже работают в сфере протезирования, специалистов много, но недостаточно.